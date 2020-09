Ecco l' evoluzione dei piloti di Formula 1 Terremoto nel circus | Raikkonen umilia Hamilton | occhio alla foto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 settembre 2020) Che cannonata, quella di Kimicontro Lewis. Il tutto su Instagram, in due stories in rapida successione. Nella prima si vedono James Hunt, lo storico rivale di Niki Lauda, e Lewis: il primo a torso nudo, bicchiere in bocca e sigaretta tra le dita, a bordo di uno yacht. Il secondo, il campione della Merecedes, vestito in modo "peculiare" a bordo di un monopattino. Laconico il commento di Kimi: "L'deidi1". Ovvio il suo parere: si è passati dal "macho" Hunt a uno che gira in monopattino vestito così come si è vestito. Insomma, giudizio ben poco lusinghiero su Lewis. Dunque,la seconda storia, postata subito dopo quella su Hunt-: una ...