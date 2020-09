È riconosciuto il credito d’imposta per i nuovi ascensori? La risposta dell’Agenzia delle Entrate (Di giovedì 17 settembre 2020) “Sulle spese sostenute per l’installazione di ascensori nuovi non è possibile chiedere i crediti di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. L’agevolazione si applica anche per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione”. Lo spiega l’Agenzia delle Entrate con l’interpello numero 361, si tratta di risposte ufficiali che l’ente pubblica e rende leggibile a tutti gli utenti. In questo momento, le prescrizioni del Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 hanno lo scopo di permettere la riapertura in totale sicurezza. La costruzione di nuovi ascensori non può rientrare in questo concetto perché rappresenta un miglioramento più che un intervento necessario. La priorità è ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 17 settembre 2020) “Sulle spese sostenute per l’installazione dinon è possibile chiedere i crediti di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. L’agevolazione si applica anche per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione”. Lo spiega l’Agenziacon l’interpello numero 361, si tratta di risposte ufficiali che l’ente pubblica e rende leggibile a tutti gli utenti. In questo momento, le prescrizioni del Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 hanno lo scopo di permettere la riapertura in totale sicurezza. La costruzione dinon può rientrare in questo concetto perché rappresenta un miglioramento più che un intervento necessario. La priorità è ...

