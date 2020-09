Dzeko-Juve e Milik-Roma, ci siamo! I retroscena e due giovani nell’operazione (Di giovedì 17 settembre 2020) Con un po’ di ironia ora potremmo dire: Giroud può attendere. Perché non aveva senso parlare dell’attaccante del Chelsea quando, già da sabato scorso, Milik aveva aperto alla Roma. E, come aggiunto subito dopo, era sul punto di sciogliere le riserve già lo scorso fine settimana, quando aveva seriamente preso in considerazione la proposta della Roma. Ieri il sì incondizionato, oggi l’incontro tra il club giallorosso e l’agente a Trigoria. E quando l’agente si presenta non è per ascoltare, ma per concretizzare. Già, per definire. Milik alla Roma e Dzeko alla Juve: ci siamo. Per un tecnicismo Arek rinnoverà fino al 2022 il contratto con il Napoli, poi sottoscriverà un quinquennale ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 settembre 2020) Con un po’ di ironia ora potremmo dire: Giroud può attendere. Perché non aveva senso parlare dell’attaccante del Chelsea quando, già da sabato scorso,aveva aperto alla. E, come aggiunto subito dopo, era sul punto di sciogliere le riserve già lo scorso fine settimana, quando aveva seriamente preso in considerazione la proposta della. Ieri il sì incondizionato, oggi l’incontro tra il club giallorosso e l’agente a Trigoria. E quando l’agente si presenta non è per ascoltare, ma per concretizzare. Già, per definire.allaalla: ci siamo. Per un tecnicismo Arek rinnoverà fino al 2022 il contratto con il Napoli, poi sottoscriverà un quinquennale ...

