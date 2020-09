Droga, maxi-operazione tra Francia e Italia: 47 arrestati (Di giovedì 17 settembre 2020) Sono state arrestate 47 persone su entrambi i lati delle Alpi. Sequestrate armi, diversi veicoli e orologi di lusso, nonché un chilogrammo di cocaina. L’indagine è durata 18 mesi su entrambe le sponde delle Alpi. È iniziato nel Var, con il banale arresto di un trasportatore che trasportava la resina di cannabis in Italia. Gli investigatori della brigata di ricerca di Draguignan (Francia), poi della sezione di ricerca di Marsiglia (Francia), sono riusciti a risalire al responsabile di questa consegna. Si tratta di un trafficante stabilito in Costa Azzurra, in contatto con noti esponenti della ‘ndrangheta calabrese. Così è stata avviata una maxi operazione franco-Italiana per smantellare una rete internazionale di traffico di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 17 settembre 2020) Sono state arrestate 47 persone su entrambi i lati delle Alpi. Sequestrate armi, diversi veicoli e orologi di lusso, nonché un chilogrammo di cocaina. L’indagine è durata 18 mesi su entrambe le sponde delle Alpi. È iniziato nel Var, con il banale arresto di un trasportatore che trasportava la resina di cannabis in. Gli investigatori della brigata di ricerca di Draguignan (), poi della sezione di ricerca di Marsiglia (), sono riusciti a risalire al responsabile di questa consegna. Si tratta di un trafficante stabilito in Costa Azzurra, in contatto con noti esponenti della ‘ndrangheta calabrese. Così è stata avviata unafranco-na per smantellare una rete internazionale di traffico di ...

