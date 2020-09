Dress code alle borsiste, ex giudice Francesco Bellomo torna libero (Di giovedì 17 settembre 2020) torna libero Francesco Bellomo, l’ex giudice accusato di violenza privata ed atti persecutori nei confronti di alcune borsiste ed ex ricercatrici della sua scuola di formazione di Magistratura. Non è però conclusa la sua storia processuale: Bellomo è stato rinviato a giudizio ed il processo a suo carico inizierà il 3 dicembre. Bellomo, le accuse delle corsiste Le accuse erano esplose più di un anno fa quando alcune ex borsiste della scuola di formazione di Bellomo avevano denunciato il fatto che, in cambio di una carriera nella magistratura, Bellomo aveva loro chiesto di essere “sottomesse” a determinati comportamenti e performance sessuali. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 settembre 2020), l’exaccusato di violenza privata ed atti persecutori nei confronti di alcuneed ex ricercatrici della sua scuola di formazione di Magistratura. Non è però conclusa la sua storia processuale:è stato rinviato a giudizio ed il processo a suo carico inizierà il 3 dicembre., le accuse delle corsiste Le accuse erano esplose più di un anno fa quando alcune exdella scuola di formazione diavevano denunciato il fatto che, in cambio di una carriera nella magistratura,aveva loro chiesto di essere “sottomesse” a determinati comportamenti e performance sessuali. ...

