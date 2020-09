Dopo il Recovery Fund la scommessa di Von der Leyen si chiama Dublino

Leggi su wired

(Di giovedì 17 settembre 2020) (Foto: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)Il controverso principio del primo approdo previsto dal regolamento diIII ha tenuto ancorate – per non dire: prigioniere – in Italia, in attesa dell’esito della lunga procedura per la richiesta d’asilo e spesso in condizioni pietose, migliaia di persone che avrebbero potuto o voluto spostarsi altrove trovando parenti, conoscenti o migliore accoglienza. Non solo: ha condannato i paesi in prima linea ad accollarsi le criticità della gestione mentre il resto d’Europa è rimasto per vent’anni a guardare. O poco più. Un primo passo per a\lleggerire il sistema è avvenuto esattamente un anno fa, con l’accordo di Malta che tuttavia ha mostrato i suoi limiti in quanto patto volontaristico di redistribuzione fra pochi paesi europei. Non ...