Donatella Versace in bikini, 65 anni ma il suo corpo non li dimostra (Foto) (Di giovedì 17 settembre 2020) Donatella Versace si rilassa a Porto Cervo e sfoggia un bikini da fare invidia (Foto). La stilista ha 65 anni ma il suo corpo davvero non li dimostra è evidente che sia allenata, tonica, in gran forma. Tanti i complimenti per lei che in genere riceve sempre critiche per i ritocchini eccessivi, per la trasformazione del suo viso. Donatella Versace invece tra le pagine della rivista Chi si prende una bella rivincita, poche donne alla sua età possano sfoggiare bikini e corpo da invidia. In casa Versace prima di ogni sfilata importante c’è l’abitudine di trasferirsi in luoghi da sogno, di vivere un po’ di relax prima della gran fatica. La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 17 settembre 2020)si rilassa a Porto Cervo e sfoggia unda fare invidia (). La stilista ha 65ma il suodavvero non liè evidente che sia allenata, tonica, in gran forma. Tanti i complimenti per lei che in genere riceve sempre critiche per i ritocchini eccessivi, per la trasformazione del suo viso.invece tra le pagine della rivista Chi si prende una bella rivincita, poche donne alla sua età possano sfoggiareda invidia. In casaprima di ogni sfilata importante c’è l’abitudine di trasferirsi in luoghi da sogno, di vivere un po’ di relax prima della gran fatica. La ...

d3zZiies : RT @itgirlenergy: Donatella Versace (CCO of Versace) - EveryBodyMindWC : Donatella Versace #versace #creativity #imagination #imagine #creative #genius #fashion #quotes… - itgirlenergy : Donatella Versace (CCO of Versace) - bellaIone : RT @BellaHadidBra: Donatella Versace via Instagram. - gpfinanza : DONATELLA VERSACE RITRATTO -

E’ un’abitudine consolidata in casa Versace trasferirsi in un luogo da sogno prima di una sfilata. E così ecco Donatella in Sardegna in bikini rosa mentre pagaia con un suo collaboratore. La stilista ...

Versace affida la linea home a Lifestyle design

Versace unisce le forze con Lifestyle design. La maison della Medusa ha firmato un accordo di licenza con la divisione italiana della compagnia americana Haworth group, per lo sviluppo, la produzione ...

Quelli immortalati dal settimanale Chi sono solo momenti di libertà nel pieno dell’attività della stilista: nuota in microbikini, pagaia, passeggia sulla sabbia bianca. Non rinuncia al sole e al mare ...

E' un'abitudine consolidata in casa Versace trasferirsi in un luogo da sogno prima di una sfilata. E così ecco Donatella in Sardegna in bikini rosa mentre pagaia con un suo collaboratore. La stilista ...