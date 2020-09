Donald Trump: l'ex modella Amy Dorris lo accusa di violenza sessuale (Di giovedì 17 settembre 2020) L'ex modella Amy Dorris sostiene di essere stata aggredita sessualmente da Donald Trump nel 1997, durante il torneo di tennis US Open. Donald Trump è stato accusato di violenza sessuale dall'ex modella Amy Dorris che ha rivelato a The Guardian quanto sostiene sia accaduto il 5 settembre 1997 durante il torneo di tennis US Open. La donna, all'epoca, aveva 24 anni e avrebbe subito degli approcci sessuali non richiesti e violenti da cui non è riuscita a fuggire, sentendosi poi male e "violata". L'aggressione sarebbe avvenuta durante l'evento sportivo che era in corso a New York: Amy Dorris ha dichiarato di essere stata bloccata da Donald ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 settembre 2020) L'exAmysostiene di essere stata aggredita sessualmente danel 1997, durante il torneo di tennis US Open.è statoto didall'exAmyche ha rivelato a The Guardian quanto sostiene sia accaduto il 5 settembre 1997 durante il torneo di tennis US Open. La donna, all'epoca, aveva 24 anni e avrebbe subito degli approcci sessuali non richiesti e violenti da cui non è riuscita a fuggire, sentendosi poi male e "violata". L'aggressione sarebbe avvenuta durante l'evento sportivo che era in corso a New York: Amyha dichiarato di essere stata bloccata da...

