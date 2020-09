LegaSalvini : BELLISSIMI GLI AUTOBUS IN PUGLIA. VI PIACCIONO??? DAI CHE DOMENICA E LUNEDI' EMILIANO E VENDOLA FANNO LE VALIGIE! I… - matteosalvinimi : Con il voto di questa domenica e lunedì in sette regioni spero che gli italiani diano il giusto, democratico e fort… - matteosalvinimi : Gli italiani vi ringrazieranno presto, a partire da questa domenica. - toysblogit : Domenica in e gli ospiti della seconda puntata (Anteprima Blogo) - mirellaladini : RT @matteosalvinimi: Gli italiani vi ringrazieranno presto, a partire da questa domenica. -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica gli

Histonium.net

La Assl di Olbia avvia i test sierologici gratuiti per il personale scolastico, docente e non docente il cui medico di medicina generale non abbia aderito all’indagine. Nella giornata di domani mattin ...I nuovi sviluppi politici in Libia fanno finalmente sperare in una ricomposizione della drammatica crisi che attanaglia il Paese africano da oltre 9 anni ma approfondendo le ragioni e le divisioni int ...“Sotto il cielo delle terramare” è il titolo scelto per le iniziative in programma da mattina a notte domenica 20 settembre al Parco museo archeologico all’aperto della Terramara di Montale. Un’intera ...