Disney e Pixar aprono la Festa del Cinema di Roma con ‘Soul’

(Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA – La sua prima era prevista al Festival di Cannes, ma a causa del Coronavirus, che non ha permesso alla kermesse di svolgersi, ‘Soul’ aprirà la quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il film Disney e Pixar, firmato dal Premio Oscar Pete Docter, fa parte dell’alleanza tra le due kermesse cinematografiche, annunciata a luglio dal direttore artistico del #RomaFF15 Antonio Monda. A comunicare la notizia sul film d’apertura è lo stesso Monda d’intesa con Laura Delli Colli, presidente della Fondazione Cinema per Roma, e Francesca Via, direttore generale. “Ritengo che la Pixar rappresenti una delle novità più entusiasmanti e rivoluzionarie avvenute nel cinema negli ultimi trent’anni”, ha detto Monda. “Sono orgoglioso ed estremamente felice di poter inaugurare la nuova edizione (in programma dal 15 al 25 ottobre all’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale, ndr) con un film straordinario che riesce a parlare a tutti: ‘Soul’- ha continuato il direttore- esalta la dimensione internazionale che abbiamo dato in questi anni alla Festa. Ancora una volta, la Pixar riesce a commuovere, divertire, far riflettere e, soprattutto, a raggiungere la profondità nella leggerezza”.

