Demon' s Souls su PS5 sfoggia incredibili caricamenti istantanei in un nuovo video

Il noto insider Shinobi ha di recente pubblicato un video dedicato a Demon's Souls, in particolare legato al tempo di caricamento tra la versione PS5 e PS3.Il video prende in esame uno specifico momento di gioco e mette in evidenza di come su PS3 parliamo di circa 11 secondi di caricamento, su PS5 invece abbiamo una transizione molto più pulita, quasi automatica con un tempo di 0,86 secondi. Davvero niente male. Questo è senza dubbio merito dell'implementazione delle schede SSD, che siamo sicuri andranno a ridurre sensibilmente i tempi di caricamento anche degli altri titoli."Esplora il Regno di Boletaria, una terra oscura e vessata da una nebbia nefasta che nasconde Demoni pronti a divorare le anime dei mortali. Sconfiggi creature mostruose in combattimenti che non lasciano spazio al ...

