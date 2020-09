Delitto del regista messinese in America, omicida in fuga: caccia all'uomo a Los Angeles (Di giovedì 17 settembre 2020) La polizia di Americana impegnata in una grande caccia all uomo che ha accoltellato e ucciso il regista messinese Gianfranco Serraino , domenica scorsa, nella sua casa di Los Angeles. Il Delitto ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 17 settembre 2020) La polizia dina impegnata in una grandeallche ha accoltellato e ucciso ilGianfranco Serraino , domenica scorsa, nella sua casa di Los. Il...

marcocappato : Un Presidente del Consiglio che dà indicazioni su come si aspetta siano delle condanne è roba che sarebbe meglio ev… - LegaSalvini : ORRORE A COMO. IL “PRETE DEGLI ULTIMI” BARBARAMENTE UCCISO L’autore del delitto si è costituito ai carabinieri: sa… - CiaoKarol : 'Non sono io l'autore del delitto, non c'entro nulla' NOVITÀ NELL'OMICIDIO DI DON ROBERTO ?? - dvbntd61 : @Signorasinasce Ho letto un libro dove uno, x coprire un amico che aveva ucciso una persona, si era accusato di ess… - rrico_e : RT @Signorasinasce: “Non sono io l’autore del delitto, non c’entro nulla” Riguardo l’ #omicidio del #prete #tunisino ritratta davanti al #G… -

Ultime Notizie dalla rete : Delitto del Delitto del regista messinese in America, omicida in fuga: caccia all'uomo a Los Angeles Gazzetta del Sud Prete ucciso a Como, l’arrestato cambia versione: “Non sono stato io”

Ridha Mahmoudi, l’uomo arrestato con l’accusa di aver ucciso a Como il prete Don Roberto Malgesini, ha cambiato versione. Il 53enne è stato interrogato in carcere dal giudice per le indagini prelimina ...

"Non ho ucciso io Don Roberto"

Il tunisino 53enne ha prima confessato il delitto, poi ha cambiato la versione dei fatti: "Non sono io l'autore del delitto" COMO – Prima la confessione, poi la retromarcia. Il 53enne tunisino che avr ...

Ex capo della omicidi condannata. Sollecito: "E dicevano che erano onesti"

"Per anni mi sono sentito dire che sono persone oneste". È il commento di Raffaele Sollecito riguardo la notizia della condanna di Monica Napoleoni, l'ex capo della squadra omicidi di Perugia, che nel ...

