Day Dreamer cancellato di domenica, la serie turca senza pace: quando andrà in onda? (Di giovedì 17 settembre 2020) Non c’è pace per la serie turca rivelazione dell’estate 2020: Day Dreamer – Le ali del sogno è stato cancellato dalla programmazione della domenica pomeriggio, dopo l’esperimento della scorsa settimana. Nonostante il buon risultato contro la domenica In di Mara Venier, al debutto proprio il 13 di settembre, Mediaset ha deciso di apportare un ulteriore cambiamento al palinsesto dell’ammiraglia. Probabilmente per preservare gli ascolti della serie, altissimi nei pomeriggi feriali. Leggi anche >> Day Dreamer, Can Yaman in ospedale dopo le riprese: il retroscena sull’amatissimo protagonista Day Dreamer cancellato di domenica: resta, ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Non c’èper larivelazione dell’estate 2020: Day– Le ali del sogno è statodalla programmazione dellapomeriggio, dopo l’esperimento della scorsa settimana. Nonostante il buon risultato contro laIn di Mara Venier, al debutto proprio il 13 di settembre, Mediaset ha deciso di apportare un ulteriore cambiamento al palinsesto dell’ammiraglia. Probabilmente per preservare gli ascolti della, altissimi nei pomeriggi feriali. Leggi anche >> Day, Can Yaman in ospedale dopo le riprese: il retroscena sull’amatissimo protagonista Daydi: resta, ...

