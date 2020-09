David Beckham, la foto nel lettone con Harper e Victoria (Di giovedì 17 settembre 2020) David Beckham uno di noi, è il primo pensiero che salta in mente quando vediamo l’atleta, ex campione di calcio, imprenditore e sex symbol in una foto da lui stesso postata sul suo profilo Instagram. Una posa molto intima in cui si autoritrae con gli occhi ancora semichiusi dal sonno senza mascherare i segni dell’età sulla pelle e il volto. La bellezza dell’immagine supera, però, la forma e ogni maniacale cura del dettaglio, perché David è insieme alla moglie Victoria e alla figlia più piccola, Harper Seven che si è infilata fra loro sul letto matrimoniale, quello grande di mamma e papà. La bambina ha nove anni ed è nata a Los Angeles il 10 luglio del 2011 dopo Cruz David, nato a Madrid il ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 17 settembre 2020)uno di noi, è il primo pensiero che salta in mente quando vediamo l’atleta, ex campione di calcio, imprenditore e sex symbol in unada lui stesso postata sul suo profilo Instagram. Una posa molto intima in cui si autoritrae con gli occhi ancora semichiusi dal sonno senza mascherare i segni dell’età sulla pelle e il volto. La bellezza dell’immagine supera, però, la forma e ogni maniacale cura del dettaglio, perchéè insieme alla mogliee alla figlia più piccola,Seven che si è infilata fra loro sul letto matrimoniale, quello grande di mamma e papà. La bambina ha nove anni ed è nata a Los Angeles il 10 luglio del 2011 dopo Cruz, nato a Madrid il ...

Ultime Notizie dalla rete : David Beckham David Beckham, la foto nel lettone con Harper e Victoria GQ Italia Batman, Beckham e dragoni: c'è anche la Thailandia pop da turisti

