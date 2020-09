Dall’Inghilterra, per Khedira spunta… il Manchester United (Di giovedì 17 settembre 2020) Potrebbe esserci la Premier League nel futuro di Sami Khedira. Il centrocampista della Juventus non rientra nei piani dei bianconeri ma non riesce a trovare l'accordo per risolvere il proprio contratto. Dall'Inghilterra, però, un'indiscrezione potrebbe cambiare lo scenario: il Manchester United sarebbe pronto ad accoglierlo.Khedira: spunta il Manchester Unitedcaption id="attachment 722781" align="alignnone" width="468" Khedira (Getty Images)/captionSecondo quanto riportato dal Sun, il Manchester United è interessato alla firma di Sami Khedira nel caso in cui il giocatore trovi un accordo con la Juventus per partire gratuitamente. I Red Devils sarebbero intenzionati a puntare sull'esperto centrocampista ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 settembre 2020) Potrebbe esserci la Premier League nel futuro di Sami. Il centrocampista della Juventus non rientra nei piani dei bianconeri ma non riesce a trovare l'accordo per risolvere il proprio contratto. Dall'Inghilterra, però, un'indiscrezione potrebbe cambiare lo scenario: ilsarebbe pronto ad accoglierlo.: spunta ilcaption id="attachment 722781" align="alignnone" width="468"(Getty Images)/captionSecondo quanto riportato dal Sun, ilè interessato alla firma di Saminel caso in cui il giocatore trovi un accordo con la Juventus per partire gratuitamente. I Red Devils sarebbero intenzionati a puntare sull'esperto centrocampista ...

ApCalciomercato : Bomba dall’Inghilterra: Marotta ci prova per Dele Alli - ItaSportPress : Dall'Inghilterra, per Khedira spunta... il Manchester United - - VoceGiallorossa : ???????????????? Dall'Inghilterra, @ChrisSmalling si allena a parte. Il @ManUtd chiede 22 milioni per la cessione… - alf_ralle : RT @vir_qui_adest: @fdragoni Era curabile dall'inizio come una normale influenza. Hanno applicato i protocolli sanitari OMS-Cina intubando… - PonytaEle : RT @vir_qui_adest: @fdragoni Era curabile dall'inizio come una normale influenza. Hanno applicato i protocolli sanitari OMS-Cina intubando… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’Inghilterra per Kitesurf World Championship a Gizzeria, 13 –17 luglio 2016: già iscritti pluricampioni mondiali ed europei Calabria News