Da Simest finanziamenti per internazionalizzazione imprese, 50% a fondo perduto (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos/Labitalia) – Ancora novità per i finanziamenti per l’internazionalizzazione che Simest – società del Gruppo Cdp presieduta da Pasquale Salzano e guidata da Mauro Alfonso – eroga sul fondo pubblico 394/81 gestito per conto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci). Da oggi le imprese che richiedono un finanziamento per accedere e competere sui mercati internazionali possono ottenere la metà della somma richiesta a fondo perduto, ossia senza obbligo di restituzione. La nuova agevolazione è stata resa possibile dal via libera ottenuto di recente dalla Commissione Europea che estende temporalmente questo vantaggio fino alla fine del 2020, con un limite di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos/Labitalia) – Ancora novità per iper l’che– società del Gruppo Cdp presieduta da Pasquale Salzano e guidata da Mauro Alfonso – eroga sulpubblico 394/81 gestito per conto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci). Da oggi leche richiedono un finanziamento per accedere e competere sui mercati internazionali possono ottenere la metà della somma richiesta a, ossia senza obbligo di restituzione. La nuova agevolazione è stata resa possibile dal via libera ottenuto di recente dalla Commissione Europea che estende temporalmente questo vantaggio fino alla fine del 2020, con un limite di ...

TV7Benevento : Da Simest finanziamenti per internazionalizzazione imprese, 50% a fondo perduto... - Affaritaliani : SIMEST, Finanziamenti internazionalizzazione: il 50% sono a fondo perduto - Direzione_FLA : Da Simest finanziamenti per internazionalizzazione imprese, 50% a fondo perduto - fisco24_info : Da Simest finanziamenti per internazionalizzazione imprese, 50% a fondo perduto : - Adnkronos : Da @SIMEST_IT finanziamenti per #internazionalizzazione #imprese, 50% a fondo perduto -