Da Embraco a Whirlpool: l'incubatore degli zombie (Di giovedì 17 settembre 2020) Unire due dissestati produttori italiani di compressori per frigoriferi. Questa l'idea del governo, per accorciare la filiera e far nascere "un player europeo". Un incubatore molto peculiare Tra gli oltre cento tavoli di crisi aperti al ministero dello Sviluppo economico, ora è il turno di trovare una sistemazione a Embraco, fabbrica di compressori piemontese di Riva di Chieri, da cui la controllante Whirlpool ha deciso di disinvestire. Ora il governo ha deciso di (...) - Economia / Investimenti, Credito, Lavoratori, , Produzione Leggi su feedproxy.google (Di giovedì 17 settembre 2020) Unire due dissestati produttori italiani di compressori per frigoriferi. Questa l'idea del governo, per accorciare la filiera e far nascere "un player europeo". Unmolto peculiare Tra gli oltre cento tavoli di crisi aperti al ministero dello Sviluppo economico, ora è il turno di trovare una sistemazione a, fabbrica di compressori piemontese di Riva di Chieri, da cui la controllanteha deciso di disinvestire. Ora il governo ha deciso di (...) - Economia / Investimenti, Credito, Lavoratori, , Produzione

FilippoAstone : Si tratta del primo caso di #politicaindustriale in Italia da lungo tempo, e prevede il salvataggio di 700 addetti.… - infoitinterno : L’ex Embraco ripartirà dalle commesse Whirlpool: oggi l’annuncio della newco - cdghietta : RT @serenel14278447: L’ex Embraco ripartirà dalle commesse Whirlpool: oggi l’annuncio della newco - serenel14278447 : L’ex Embraco ripartirà dalle commesse Whirlpool: oggi l’annuncio della newco - LaStampa : Il piano prevede di assorbire subito la metà dei dipendenti per produrre compressori per frigoriferi. Lo Stato entr… -