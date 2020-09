Cultura | ambiente ed innovazione digitale | se ne parla a Padula

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) –nella valorizzazione integrata del patrimoniole e ambientale. È questo il tema al centro del focus che si svolgerà questa mattina, nella città di, nel Vallo di Diano. Attività condotta dal Comune diche, in sinergia con il Consorzio Arte’m, ha avviato una collaborazione con il Politecnico di Milano, con il quale parteciperà in veste di partner all’osservatorio dinei beni e attivitàli. Soddisfazione per il risultato raggiunto, è stata espressa dal sindaco di, Paolo Imparato, e dall’assessore alladel ...