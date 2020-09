Cristina D’Avena presenta un fisico perfetto in bikini, è rifatta? La verità della cantante (FOTO) (Di giovedì 17 settembre 2020) Cristina D’Avena incanta il web con una FOTO in bikini Cristina D’Avena ha pubblico vasto composto da varie generazioni. Infatti, cantando da sempre le sigle dei cartoni animati ha trovato il successo e popolarità ed amata da grandi e piccini. Qualche giorno fa la professionista ha lasciato senza parole il popolo del web condividendo uno scatto su Instagram. Nello specifico la donna si è mostrata in bikini presentando ancora un fisico perfetto. Ma la sua iniziativa ha scatenato una vera e propria corsa al like alla FOTO in questione. “In realtà doveva essere un semplice scatto di fine stagione. Eravamo a Montecarlo e Mario Bove, il FOTOgrafo che segue i social, mi ha detto come ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 17 settembre 2020)D’Avena incanta il web con unainD’Avena ha pubblico vasto composto da varie generazioni. Infatti, cantando da sempre le sigle dei cartoni animati ha trovato il successo e popolarità ed amata da grandi e piccini. Qualche giorno fa la professionista ha lasciato senza parole il popolo del web condividendo uno scatto su Instagram. Nello specifico la donna si è mostrata inndo ancora un. Ma la sua iniziativa ha scatenato una vera e propria corsa al like allain questione. “In realtà doveva essere un semplice scatto di fine stagione. Eravamo a Montecarlo e Mario Bove, ilgrafo che segue i social, mi ha detto come ...

trash_italiano : Malgioglio, Elettra, Lino Banfi, Suor Cristina, Cristina D'Avena, Orietta Berti, Francesco Pannofino e Paola Barale… - radiolisola : #NowPlaying: Dj Matrix, Cristina D'Avena, Amedeo Preziosi - Faccio la brava - AlessiaGuetti : 'ma tu la mandi a ballare??' RAGA VOI NON MANDATE NESSUNO, PERCHÈ NON C'È NESSUN PERMESSO DA CHIEDERE. CRISTINA D'A… - AllegraTaddeo : RT @trash_italiano: Malgioglio, Elettra, Lino Banfi, Suor Cristina, Cristina D'Avena, Orietta Berti, Francesco Pannofino e Paola Barale a #… - EricaMazzetto1 : @utisnemo17 Anche una delle mie, l'unica non cantata da Cristina D'Avena

