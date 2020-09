Crisanti: “Siamo in precario equilibrio. Il saluto col gomito? L’Oms dice di tutto…” (Di giovedì 17 settembre 2020) Crisanti. Il docente ordinario di Microbiologia all’Università di Padova Andrea Crisanti giudica positivi i risultati dopo i primi giorni di scuola. Non è d’accordo con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) il professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova Andrea Crisanti. L’Oms dice che non bisogna più salutarsi con il gomito e l’esperto sbotta: “Mi sembra una boutade, hanno detto tutto e il contrario di tutto, meno ci si tocca e meglio è, ormai lo hanno capito tutti”. Crisanti, in un’intervista concessa a La Stampa, una volta tanto non se la prende con il Governo. Il tema su cui il docente dà credito al premier Giuseppe Conte e ai suoi ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 17 settembre 2020). Il docente ordinario di Microbiologia all’Università di Padova Andreagiudica positivi i risultati dopo i primi giorni di scuola. Non è d’accordo con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) il professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova Andrea. L’Omsche non bisogna più salutarsi con ile l’esperto sbotta: “Mi sembra una boutade, hanno detto tutto e il contrario di tutto, meno ci si tocca e meglio è, ormai lo hanno capito tutti”., in un’intervista concessa a La Stampa, una volta tanto non se la prende con il Governo. Il tema su cui il docente dà credito al premier Giuseppe Conte e ai suoi ...

