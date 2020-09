Credito d’imposta sanificazione e mascherine, Confimi Industria delusa (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – “Un’ulteriore delusione per le imprese, a cui si aggiunge in molti casi il danno”. Questo il commento di Confimi Industria sul provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che fissa a poco più del 15% il Credito d’imposta su sanificazione e dispositivi di protezione che in prima istanza, con il decreto Rilancio, era stato previsto al 60% delle spese fino a 100.000 euro per operatore. Pollice verso, dunque, per la nuova disposizione attuativa, che il Governo ha delegato all’AdE, e che avrebbe adeguato al ribasso la percentuale effettiva tenendo conto del rapporto tra lo stanziamento, pari 200 mila euro, e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta (il 60% delle spese fino a 100.000) risultante dalle comunicazioni presentate. Si legge 15,6423% del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – “Un’ulteriore delusione per le imprese, a cui si aggiunge in molti casi il danno”. Questo il commento disul provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che fissa a poco più del 15% ild’imposta sue dispositivi di protezione che in prima istanza, con il decreto Rilancio, era stato previsto al 60% delle spese fino a 100.000 euro per operatore. Pollice verso, dunque, per la nuova disposizione attuativa, che il Governo ha delegato all’AdE, e che avrebbe adeguato al ribasso la percentuale effettiva tenendo conto del rapporto tra lo stanziamento, pari 200 mila euro, e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta (il 60% delle spese fino a 100.000) risultante dalle comunicazioni presentate. Si legge 15,6423% del ...

