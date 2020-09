Covid | nuovo positivo nel Sannio | i ricoverati sono 13

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –casoal-19 nel. Lo ha comunicato in una nota l’A.O.R.N. “San Pio” che, in data odierna, ha processato 75 tamponi (nr. 60 ordinari e nr. 15 rapidi), dei quali 1 risultato. L’unicoè relativo a soggetto residente nella provincia di Benevento. Attualmentenell’Areanr. 13 pazienti positivi, dei quali quattro residenti nella provincia di Benevento e 9 in altre province. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia_Ansa : Arriva un nuovo test per individuare il Covid, in 12 minuti segnala la carica virale e la presenza di anticorpi… - Tg3web : Nuovo braccio di ferro tra Governo e Regioni sulle misure anti covid. Il Tar boccia l'obbligo di test all'ingresso… - stanzaselvaggia : Ah ma quindi il nuovo ceppo del Covid arriva dalle ostriche, ecco perché quest’estate si sono ammalati tanti ricchi. - TitiCasati : RT @lucianocapone: Il presidente del Parlamento Ue parlerà del futuro dell'Europa con Beppe Grillo e Gunter Pauli, uno che dice bufale sui… - francoisengo : RT @lucianocapone: Il presidente del Parlamento Ue parlerà del futuro dell'Europa con Beppe Grillo e Gunter Pauli, uno che dice bufale sui… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo

Corriere della Sera

Fa discutere sui social la foto, ormai diventata virale, del cartello sistemato all’uscita degli arrivi nell’aeroporto di Venezia con il quale viene indicata l’area test covid per i passeggeri dei vol ...Un “Vademecum per iniziare il catechismo in sicurezza” è quanto propone la diocesi di Genova a pochi giorni della ripresa del cammino di educazione cristiana dei bambini e dei ragazzi in questo nuovo ...Nuova improvvisa crescita del Covid in Sardegna, i positivi sono 51 contro i 27 di ieri. Ma diminuiscono i ricoveri in ospedale. Sono 3.042 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati ...