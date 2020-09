Covid nelle scuole: «Perché non tutti i casi vengono comunicati?» (Di giovedì 17 settembre 2020) Edo Pellegrini chiede al Governo quali criteri vengono adottati per la comunicazione dei casi di positività. Leggi su media.tio.ch (Di giovedì 17 settembre 2020) Edo Pellegrini chiede al Governo quali criteriadottati per la comunicazione deidi positività.

Ultime Notizie dalla rete : Covid nelle Ritorno in classe, tutti i casi di positività al Covid-19 nelle scuole regione per regione. In aggiornamento Orizzonte Scuola Coronavirus ultime notizie. Gentiloni: Ue garantirà vaccino distribuito equamente. Tar Sardegna sospende ordinanza Solinas su test per chi arriva

I dipartimenti di Lione e di Nizza (rispettivamente Rhone et Alpes-Maritimes) presentano attualmente le più gravi situazioni rispetto alla diffusione del coronavirus e dovranno adottare “misure” restr ...

"La discussione sull'obbligo del vaccino è prematura perchè ancora non c'è. Quando incomincerà ad arrivare anzi ci sarà il problema di chi lo farà per primo poichè nei primi mesi dovremo decidere a ch ...

Covid Lazio, bollettino: 181 nuovi positivi e due morti. Terzo giorno di fila di incremento casi

Covid. Terzo giorno di fila con incremento dei contagi nel Lazio. Nelle ultime 24 ore sono stati 181 (contro i 165 di mercoledì e i 139 di martedì. I nuovi positivi si registrano a fronte di 10mila ta ...

