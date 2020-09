Covid, l'Oms avverte: 'L'Europa si svegli' (Di giovedì 17 settembre 2020) Il numero di contagiati supera per la prima volta i casi segnalati a marzo. Preoccupa anche la discussioni sulla riduzione della quarantena Leggi su tg.la7 (Di giovedì 17 settembre 2020) Il numero di contagiati supera per la prima volta i casi segnalati a marzo. Preoccupa anche la discussioni sulla riduzione della quarantena

