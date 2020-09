Covid, il momento della verità (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Notiziario sta tenendo monitorati giorno per giorno 13 comuni della nostra zona per osservare l’andamento del Covid. Venerdì scorso questi 13 comuni hanno fatto registrare in tutto 10 nuovi contagiati. Vi sembreranno pochi, ma un numero così alto in un solo giorno non si registrava dal 29 maggio e prima ancora si era avuto … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Covid, il momento della verità proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Notiziario sta tenendo monitorati giorno per giorno 13 comuninostra zona per osservare l’andamento del. Venerdì scorso questi 13 comuni hanno fatto registrare in tutto 10 nuovi contagiati. Vi sembreranno pochi, ma un numero così alto in un solo giorno non si registrava dal 29 maggio e prima ancora si era avuto … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo, ilverità proviene da Il Notiziario.

loanartemisia : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @50GENNY @SIPARISipari @lopec15 @ValeryMell1 @Maurizio101112… - ilNotiziarioInd : Covid, il momento della verità - Twiperbole : RT @FondazioneIU: Come è cambiata la vita nelle città a causa dell'emergenza COVID? Come sono cambiati i nostri spostamenti? Possiamo cogli… - MissioneStartup : RT @FondazioneIU: Come è cambiata la vita nelle città a causa dell'emergenza COVID? Come sono cambiati i nostri spostamenti? Possiamo cogli… - DAMAINVESTIGAZ1 : @RTaverBella Non c’entra niente il covid . Il Covid ha dato il colpo di grazia. Questo governo ha approfittato del… -