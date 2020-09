Covid, il bollettino di oggi: contagi in lieve crescita, + 5 in terapia intensiva (Di giovedì 17 settembre 2020) Covid bollettino di oggi. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia, giovedì 17 settembre 2020. Sono 1.585 i nuovi contagi oggi, in crescita rispetto a ieri quando ne erano stati rilevati 1.452. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, riferisce il Ministero della Salute, hanno contratto il virus 293.025 persone. I decessi per Covid di oggi, 13, portano il totale dei morti a causa della pandemia in Italia a 35.658. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi salgono a 41.413, sono 881 in più. I guariti sono 215.954, sono 689 in più rispetto a ieri. Aumenta di 5 unità il numero dei pazienti in ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 17 settembre 2020)di. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da-19 in Italia, giovedì 17 settembre 2020. Sono 1.585 i nuovi, inrispetto a ieri quando ne erano stati rilevati 1.452. Dall’inizio dell’emergenzain Italia, riferisce il Ministero della Salute, hanno contratto il virus 293.025 persone. I decessi perdi, 13, portano il totale dei morti a causa della pandemia in Italia a 35.658. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi salgono a 41.413, sono 881 in più. I guariti sono 215.954, sono 689 in più rispetto a ieri. Aumenta di 5 unità il numero dei pazienti in ...

