Covid, Bassetti: «Nei reparti sono aumentati gli anziani ma nel 99% dei casi si guarisce» (Di giovedì 17 settembre 2020) Rispetto a qualche settimana fa «torniamo a vedere nei reparti pazienti anziani colpiti da Sars-CoV-2. Questo perché sono quelli più fragili e perché il virus può far precipitare situazioni preesistenti. Ovvero soggetti con diabete, cardiopatie, problemi respiratori, chi segue multi-terapie. In persone in là con gli anni la patologia ha un impatto diverso». Tuttavia «la malattia oggi ha un mortalità decisamente più bassa, 0,4-0,6%, e nel 99,6% dei casi si guarisce». Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Bassetti e il rialzo dell’età media dei positivi Secondo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 settembre 2020) Rispetto a qualche settimana fa «torniamo a vedere neipazienticolpiti da Sars-CoV-2. Questo perchéquelli più fragili e perché il virus può far precipitare situazioni preesistenti. Ovvero soggetti con diabete, cardiopatie, problemi respiratori, chi segue multi-terapie. In persone in là con gli anni la patologia ha un impatto diverso». Tuttavia «la malattia oggi ha un mortalità decisamente più bassa, 0,4-0,6%, e nel 99,6% deisi». Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.e il rialzo dell’età media dei positivi Secondo ...

