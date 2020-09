Covid, 26 nuovi casi nella Bergamasca Lombardia: 21.757 tamponi, 281 positivi (Di giovedì 17 settembre 2020) I dati del 17 settembre sul territorio regionale. La percentuale dei positivi rispetto ai tamponi effettuati è pari all’1,29%. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 17 settembre 2020) I dati del 17 settembre sul territorio regionale. La percentuale deirispetto aieffettuati è pari all’1,29%.

RobertoBurioni : Si parla continuamente di nuovi farmaci e nuovi vaccini contro COVID-19. Alessandra Gagnatelli, che si occupa di fa… - fabiochiusi : “Usate la tecnologia più invasiva”, dicevano, “ed eviterete nuovi lockdown”. Poi arriva la realtà, e il primo paes… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Francia quasi 10mila nuovi casi in 24 ore #covid - Stefaniaugo77 : RT @Adnkronos: ++Covid, nuovi casi in aumento e altri 13 morti++ - paoloangeloRF : Covid-19, due nuovi casi a Cremona, in Lombardia 281 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovi Covid, allarme dell'Oms: «Trend grave in Europa, nuovi casi superano quelli di marzo» Il Messaggero Covid-19: crescono i tamponi, ma anche i positivi

Più tamponi, ma anche più positivi. La giornata odierna segna un balzo in avanti dei nuovi contagiati dal Covid-19. In Regione Lombardia i casi nelle ultime 24 ore sono 281 (ieri erano 159), mentre ne ...

Oms: «Trend grave in Europa, i numeri siano una sveglia»

«È una situazione molto grave quella che si sta verificando» in Europa, dove i nuovi casi settimanali di coronavirus «hanno superato quelli segnalati quando la pandemia ha colpito per la prima volta a ...

Jerusalmi: «Finanza sostenibile, l'impegno di Borsa Italiana continuerà a crescere»

Del resto è ormai evidente che la sostenibilità sia un elemento di attrattività per nuove risorse, non solo finanziarie ... Stiamo vivendo una grave crisi innescata dall'emergenza Covid-19. Cosa è ...

Più tamponi, ma anche più positivi. La giornata odierna segna un balzo in avanti dei nuovi contagiati dal Covid-19. In Regione Lombardia i casi nelle ultime 24 ore sono 281 (ieri erano 159), mentre ne ...«È una situazione molto grave quella che si sta verificando» in Europa, dove i nuovi casi settimanali di coronavirus «hanno superato quelli segnalati quando la pandemia ha colpito per la prima volta a ...Del resto è ormai evidente che la sostenibilità sia un elemento di attrattività per nuove risorse, non solo finanziarie ... Stiamo vivendo una grave crisi innescata dall'emergenza Covid-19. Cosa è ...