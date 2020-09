Covid-19, venti nuovi contagi in provincia di Salerno (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono 20 i positivi di oggi, secondo il bollettino diramato dall’Asl di Salerno. I casi sono così suddivisi : 3 al Altavilla Silentina, 6 a Eboli (tutti dipendenti di un’azienda, contatti di lavoratore precedentemente positivo), 2 a Battipaglia, 2 ad Albanella, 1 a Nocera Superiore, 1 a San Marzano sul Sarno, 1 a Cava de’ Tirreni, 1 a Roccadaspide, 1 a Sarno, 1 a Salerno, 1 a Capaccio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 20 i positivi di oggi, secondo il bollettino diramato dall’Asl di. I casi sono così suddivisi : 3 al Altavilla Silentina, 6 a Eboli (tutti dipendenti di un’azienda, contatti di lavoratore precedentemente positivo), 2 a Battipaglia, 2 ad Albanella, 1 a Nocera Superiore, 1 a San Marzano sul Sarno, 1 a Cava de’ Tirreni, 1 a Roccadaspide, 1 a Sarno, 1 a, 1 a Capaccio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

