Covid-19, positivo funzionario di polizia di Telese Terme (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – Nuovo caso di positività al Covid nel Sannio. Un funzionario di polizia in servizio a Telese Terme è risultato positivo al Covid e conseguentemente ricoverato in ospedale. Una volta accertato il contagio l’Asl ha attivato tutte le procedure del caso. I familiari e alcuni colleghi con cui è stato a più stretto contatto sono stati sottoposti a tampone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Nuovo caso di positività alnel Sannio. Undiin servizio aè risultatoale conseguentemente ricoverato in ospedale. Una volta accertato il contagio l’Asl ha attivato tutte le procedure del caso. I familiari e alcuni colleghi con cui è stato a più stretto contatto sono stati sottoposti a tampone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

SkyTG24 : Coronavirus, in Brianza bimbo fa tampone e va a scuola prima di sapere l'esito: positivo - alecover : Sono positivo al COVID-19. Non sono mai stato in discoteca ed ho sempre indossato la mascherina. Sto bene, prende… - TuttoMercatoWeb : Milan, arriva la conferma: Leao positivo al Covid-19. È in quarantena da 25 giorni - iltirreno : ?? La storia da Viareggio: cinque giorni per avere il risultato del tampone. La spiegazione dell'Asl ?? di Donatella… - gladysgaleano1 : RT @Santula: [AHORA] Adelio Mendoza dio positivo al Covid, comenta Mazzoleni. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivo Coronavirus nel mondo, torna la paura in Francia: "10 mila contagi in un giorno" la Repubblica Covid, Assl Olbia: test gratuiti per il personale delle scuole

OLBIA. La Assl di Olbia avvia i test sierologici gratuiti per il personale scolastico, docente e non docente il cui medico di medicina generale non abbia aderito all'indagine. Nella giornata di domani ...

Coronavirus, in Liguria 40 nuovi positivi: +8 nell’Asl1 Imperiese

Segnala il decesso di un uomo di anni 81, deceduto il 16/09 in geriatria Sarzana e residente a La Spezia.

Toscana, 119 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore

Numeri di nuovo alti per i contagi da coronavirus in Toscana. Nelle ultime 24 ore si contano 119 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, un decesso (vittima una paziente della provincia di Arezzo di 83 an ...

OLBIA. La Assl di Olbia avvia i test sierologici gratuiti per il personale scolastico, docente e non docente il cui medico di medicina generale non abbia aderito all'indagine. Nella giornata di domani ...Segnala il decesso di un uomo di anni 81, deceduto il 16/09 in geriatria Sarzana e residente a La Spezia.Numeri di nuovo alti per i contagi da coronavirus in Toscana. Nelle ultime 24 ore si contano 119 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, un decesso (vittima una paziente della provincia di Arezzo di 83 an ...