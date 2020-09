Covid-19 nel Sannio, aumentano i casi positivi: c’è un nuovo ricovero (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Continua a salire il numero di positivi al Covid-19 nel Sannio, nella consueta tabella dell’Asl di Benevento, si riscontrano 10 positività in più rispetto alla giornata di ieri. Delle dieci nuove positività, 9 sono attualmente in quarantena domiciliare, mentre una persona è ricoverata all’ospedale “San Pio” del capoluogo sannita. I nuovi casi si registrano a Benevento (+3), Castelvenere (+1 paziente ricoverato), Durazzano (+4), Paduli (+1) e Sant’Agata de’Goti (+1). Di seguito la tabella riassuntiva dell’Asl di Benevento: L'articolo Covid-19 nel Sannio, aumentano i casi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Continua a salire il numero dial-19 nel, nella consueta tabella dell’Asl di Benevento, si riscontrano 10tà in più rispetto alla giornata di ieri. Delle dieci nuovetà, 9 sono attualmente in quarantena domiciliare, mentre una persona è ricoverata all’ospedale “San Pio” del capoluogo sannita. I nuovisi registrano a Benevento (+3), Castelvenere (+1 paziente ricoverato), Durazzano (+4), Paduli (+1) e Sant’Agata de’Goti (+1). Di seguito la tabella riassuntiva dell’Asl di Benevento: L'articolo-19 nel...

