Cosa sa la scienza del legame tra 5G e salute? La risposta nel nostro podcast

Leggi su wired

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il 5G fa male. Il 5G causa aiuta il coronavirus. Ne abbiamo sentite tante in questi ultimi tempi sulla connessione trae onde elettromagnetiche legate alla tecnologia mobile di quinta generazione. In generale si tratta di bufale e pseudo, ma non possiamo liquidare i timori delle persone in modo banale, quanto raccontare quanto lasa davvero sugli effetti delle onde a radiofrequenza. E cercare di essere chiari: al momento non ci sono indizi tali da farci preoccupare nei confronti del 5G. Per questo abbiamo deciso di dedicare un episodio delWired Future a fugare dubbi e paure, con l’aiuto di Alessandro Polichetti, primo ricercatore all’Istituto superiore di sanità e componente del Centro nazionale per la protezione dalle radiazioni e ...