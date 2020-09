CorSport: la trattativa per il rinnovo di Maksimovic si è arenata, per Hysaj lavori in corso (Di giovedì 17 settembre 2020) Sul Corriere dello Sport alcuni aggiornamenti su due rinnovi spinosi in casa Napoli, quelli di Maksimovic e di Hysaj. Per il primo, tutto sembra essere fermo. La trattativa con Ramadani si è bloccata. L’agente di Hysaj, invece, continua a dialogare con Giuntoli. “E’ nel pieno, invece, la questione relativa al rinnovo di Hysaj, uno dei due casi urgentissimi considerando la scadenza datata 30 giugno 2021: una mannaia per il club, considerando che senza l’intesa tra qualche mese il difensore azzurro sarà libero di andare altrove a parametro zero. Mario Giuffredi, il manager di Elsi, è in costante contatto con il ds Giuntoli: parlano, riducono le distanze, si allontanano e poi si avvicinano ancora. In un solo concetto, trattano: il giocatore ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 settembre 2020) Sul Corriere dello Sport alcuni aggiornamenti su due rinnovi spinosi in casa Napoli, quelli die di. Per il primo, tutto sembra essere fermo. Lacon Ramadani si è bloccata. L’agente di, invece, continua a dialogare con Giuntoli. “E’ nel pieno, invece, la questione relativa aldi, uno dei due casi urgentissimi considerando la scadenza datata 30 giugno 2021: una mannaia per il club, considerando che senza l’intesa tra qualche mese il difensore azzurro sarà libero di andare altrove a parametro zero. Mario Giuffredi, il manager di Elsi, è in costante contatto con il ds Giuntoli: parlano, riducono le distanze, si allontanano e poi si avvicinano ancora. In un solo concetto, trattano: il giocatore ...

napolista : CorSport: la trattativa per il rinnovo di Maksimovic si è arenata, per Hysaj lavori in corso - ilNapolista - Salvato95551627 : RT @Napoli_Report: Il #ManCity aveva stabilito e comunicato a #Ramadani, procuratore di #Koulibaly, che il 15 settembre (oggi) vi fosse la… - Napoli_Report : Il #ManCity aveva stabilito e comunicato a #Ramadani, procuratore di #Koulibaly, che il 15 settembre (oggi) vi foss… - serpicofra : RT @capuanogio: #Roma e #Napoli, accordo per #Milik che penserà per qualche giorno alla possibilità di vestire giallorosso. Operazione da 2… - pccpla : RT @capuanogio: #Roma e #Napoli, accordo per #Milik che penserà per qualche giorno alla possibilità di vestire giallorosso. Operazione da 2… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport trattativa CorSport: la trattativa tra Napoli e Manchester City per Koulibaly è sospesa IlNapolista RASSEGNA - Corriere dello Sport: "Milik-Dzeko, ci siamo", Gazzetta: "Milik-Roma, accordo con il Napoli", Tuttosport: "Pirlo, c'è Dzeko per te"

La trattativa Roma-Napoli per Milik e l'esame superato da Andrea Pirlo, che ha ottenuto a Coverciano il patentino Uefa Pro e ora può allenare in Serie A, gli argomenti trattati nelle prime pagine dei ...

Corsport - Milik e Dzeko, ci siamo

Secondo Corsport: Milik e Dzeko, ci siamo! . Milik alla Roma con Dzeko diretto verso la Juve, trattativa al rush finale: l'intesa tra Napoli e Roma e vicina per 25 milioni con il polacco verso il sì a ...

Le ultime notizie di mercato dell’Inter di mercoledì 2 settembre

Le ultime notizie del 2 settembre sulle trattative di mercato dell’Inter con acquisti e cessioni in diretta per la squadra di Antonio Conte. Arturo Vidal sarebbe ad un passo dalla firma con i nerazzur ...

La trattativa Roma-Napoli per Milik e l'esame superato da Andrea Pirlo, che ha ottenuto a Coverciano il patentino Uefa Pro e ora può allenare in Serie A, gli argomenti trattati nelle prime pagine dei ...Secondo Corsport: Milik e Dzeko, ci siamo! . Milik alla Roma con Dzeko diretto verso la Juve, trattativa al rush finale: l'intesa tra Napoli e Roma e vicina per 25 milioni con il polacco verso il sì a ...Le ultime notizie del 2 settembre sulle trattative di mercato dell’Inter con acquisti e cessioni in diretta per la squadra di Antonio Conte. Arturo Vidal sarebbe ad un passo dalla firma con i nerazzur ...