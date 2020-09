Coronavirus, Usa: slitta ancora riapertura scuole New York (Di giovedì 17 settembre 2020) Negli Usa, il sindaco di New York ha dichiarato che la riapertura delle scuole non avverrà prima di inizio ottobre. Un ulteriore rinvio che si aggiunge a quello di alcune… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Negli Usa, il sindaco di Newha dichiarato che ladellenon avverrà prima di inizio ottobre. Un ulteriore rinvio che si aggiunge a quello di alcune… L'articolo proviene da .

MediasetTgcom24 : Usa, Trump ammette: 'Casi di coronavirus nello staff della Casa Bianca' #coronavirus - LaStampa : Coronavirus, AstraZaneca: reazione anomala in un volontario britannico, sospesi i test del vaccino anche negli Usa - Regione_Sicilia : La partita non è finita! Metti in scacco il Covid! Usa la mascherina e mantieni sempre la distanza.… - bizcommunityit : Coronavirus: Solinas, #governo usa due pesi e due misure - Ultima Ora - simonamarchett6 : @AlienoGentile @Scacciavillani Però negli Usa se ti becchi il coronavirus senza assicurazione sanitaria paghi un mi… -