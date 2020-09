Coronavirus, ultime notizie. In Italia 1.585 nuovi casi e 13 decessi. Tamponi in aumento (Di giovedì 17 settembre 2020) I test processati nelle ultime 24 ore sono stati 101.773: in crescita rispetto agli 100.607 di ieri Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 17 settembre 2020) I test processati nelle24 ore sono stati 101.773: in crescita rispetto agli 100.607 di ieri

MediasetTgcom24 : Coronavirus: 1.452 casi e 12 morti nelle ultime 24 ore in Italia - SkyTG24 : Coronavirus Sicilia, 90 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. DIRETTA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 1.597 nuovi contagi e 10 morti nelle ultime 24 ore - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 1.585 nuovi casi e 13 morti nelle ultime 24 ore - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - In Italia 1.585 nuovi casi e 13 morti nelle ultime 24 ore -