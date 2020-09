Coronavirus, tutti i DATI di oggi in Italia: 13 morti e 1.585 nuovi casi positivi, lieve aumento dei ricoveri (Di giovedì 17 settembre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 13 morti, 689 guariti e 1.585 nuovi casi su 101.773 tamponi. oggi è risultato positivo l’1,55% dei tamponi effettuati, in linea rispetto al dato di ieri. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Lombardia (281), Campania (195), Lazio (181), Toscana (119), Emilia Romagna (110) e Veneto (109). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 291.442 casi totali 35.658 morti 215.265 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore inci sono stati 13, 689 guariti e 1.585su 101.773 tamponi.è risultato positivo l’1,55% dei tamponi effettuati, in linea rispetto al dato di ieri. Le Regioni con il più alto numero disono stateLombardia (281), Campania (195), Lazio (181), Toscana (119), Emilia Romagna (110) e Veneto (109). Il bilancio aggiornato adinè di: 291.442totali 35.658215.265 guariti Il pazienti attualmenteal Covid-19 in ...

