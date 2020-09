Coronavirus, Trump: “Positiva una persona dello staff Casa Bianca non vicina a me”. Il bollettino delle ultime 24 ore. 10 milioni di persone in lockdown in Gran Bretagna – LIVE (Di giovedì 17 settembre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia19.30 -10 milioni di persone in lockdown in Gran Bretagna Si rafforzano le misure restrittive in Gran Bretagna. Sono 10 milioni le persone costrette al lockdown. E non si esclude un nuovo isolamento per tutto il Paese. 17.30 – Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 17 settembre 2020) Allarmein Italia, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in Italia19.30 -10diininSi rafforzano le misure restrittive in. Sono 10lecostrette al. E non si esclude un nuovo isolamento per tutto il Paese. 17.30 –in Italia, il24 ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Trump Coronavirus, Trump smentisce il capo dei Cdc sulle mascherine: 'Meglio il vaccino' ANSA Nuova Europa Coronavirus: negli Usa record di vittime. Trump: 'Vaccino in 3-4 settimane'

Nelle ultime 24 ore negli Usa sono stati registrati 39.617 nuovi casi di coronavirus e 1293 morti, secondo il sito della Johns Hopkins University. Il numero delle vittime e' il piu' alto da 19 agosto.

Trump ammette: "Coronavirus nello staff della Casa Bianca"

Il coronavirus colpisce lo staff della Casa Bianca. Alla domanda precisa di un giornalista se il Covid avesse colpito l'entourage del presidente, Donald Trump ha ammesso dapprima che "c'è un piccolo n ...

COVID-19: RECORD DI CONTAGI IN ISRAELE, OLTRE 5 MILA I CASI

Spaventano i numeri a livello mondiale del Coronavirus. Secondo l’università americana Johns Hopkins, sono 930 mila i casi da inizio pandemia; 29.4 milioni i contagi totali. Il paese più colpito riman ...

