Coronavirus | Sileri | «Numero positivi salirà ancora | priorità alla diagnosi per spegnere focolai»

(Di giovedì 17 settembre 2020) Covid nuova ondata. Ildeicontinuerà a salire, ma “non dobbiamo preoccuparci di questo, perché la priorità è laprecoce”. Il ViceministroSalute Pierpaoloparla ai microfoni di Radio Cusano Campus e sottolinea l’importanza dell’attività per individuare e isolare sul nascere i nuovidi. Massima attenzione dopo la riapertura delle scuole, ma ci vorrannoalmeno dieci giorni per apprezzare l’impatto reale sull’andamento dei contagi. >> Covid, il bollettino del 16 settembre 2020 Covid nuova ondata: “Si evita solo conrapida e isolamento dei” Secondo Walter ...

askanews_ita : 'Il numero dei positivi al Covid salirà' (il viceministro Sileri) - Terzobinarioit : Coronavirus, Sileri: 'Non dobbiamo preoccuparci se ci sarà un incremento di positivi, questo numero è destinato a s… - Agenpress : Coronavirus. Sileri. “Non dobbiamo preoccuparci se ci sarà un incremento di positivi' - zazoomblog : Coronavirus Sileri concorda con il virologo Silvestri: “Ne usciremo a metà 2021” - #Coronavirus #Sileri #concorda - Quotidianinet : Sileri: 'Quarantena breve. E no doppio tampone'. Previsione: Covid sconfitto a metà 2021 #coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sileri

Roma, 17 set. (askanews) – “Non dobbiamo preoccuparci se ci sarà un incremento di positivi, questo numero è destinato a salire. Quello che dobbiamo fare ora è il monitoraggio, che significa consentire ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 17 settembre. Ancora in aumento i nuovi casi di contagio in Italia: sono 1.452 in 24 ore con 100.000 tamponi. Dodici le ...No alla riduzione del periodo di quarantena che resta quindi di 14 giorni. Nonostante le pressioni arrivate dal governo e dallo stesso ministero della Salute, il Comitato Tecnico scientifico non arret ...