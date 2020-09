Coronavirus Sardegna | il Tar sospende ordinanza sui test obbligatori per chi arriva

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il Tar dellaha accolto il ricorso del governondo l'del governatore Solinas che imponevaCovidper chiunquesse nell'Isola, a partire da lunedì 14 settembre. Accolta la domanda cautelare di sospensiva, se ne discuterà il 7 ottobre. Resta in vigore l'obbligo delle mascherine H24 negli ambienti chiusi o aperti dove sia concreto il rischio di assembramento. Secondo il Tar sono fondate le ragioni del governo che ha impugnato le parti dell'con cui si imponevano, di fatto, limitazioni alla libertà di circolazione sul territorio nazionale, limitazioni possibili solo con un Dpcm non con ordinanze regionali.

