Coronavirus, Oms: trend grave in Europa, che i numeri siano una sveglia (Di giovedì 17 settembre 2020) Nuovo allarme da parte della Oms: preoccupa il trend dei contagi da Coronavirus in Europa. numeri drammaticamente alti, con i nuovi casi settimanali che superano quelli di marzo. "Che i dati siano una sveglia per tutti i Paesi del continente". "Situazione molto grave", quella in corso in Europa. Questo il severo avvertimento dell'Oms, mentre i … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

