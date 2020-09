Coronavirus, Oms: “Grave situazione contagi in Europa, c’è da imparare dalla Svezia” (Di giovedì 17 settembre 2020) Lancia l’allarme sulla gravità della situazione in Europa, dove “i casi settimanali hanno ora superato quelli segnalati quando la pandemia ha raggiunto per la prima volta il picco in Europa a marzo”. Quanto al contenimento dei nuovi infetti nell’ultimo periodo bisogna imparare dalla Svezia, e insiste sui 14 giorni per il periodo di quarantena. L’Organizzazione mondiale della sanità interviene per voce del suo direttore, Hans Kluge, che ricorda i numeri dei casi Covid della scorsa settimana: sono stati più di 300mila in tutta Europa, ha detto, “e più della metà dei Paesi Ue ha segnalato un aumento dei casi superiore al 10% nelle ultime 2 settimane. In 7 di questi Paesi i casi riportati di recente sono più che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Lancia l’allarme sulla gravità dellain, dove “i casi settimanali hanno ora superato quelli segnalati quando la pandemia ha raggiunto per la prima volta il picco ina marzo”. Quanto al contenimento dei nuovi infetti nell’ultimo periodo bisognaSvezia, e insiste sui 14 giorni per il periodo di quarantena. L’Organizzazione mondiale della sanità interviene per voce del suo direttore, Hans Kluge, che ricorda i numeri dei casi Covid della scorsa settimana: sono stati più di 300mila in tutta, ha detto, “e più della metà dei Paesi Ue ha segnalato un aumento dei casi superiore al 10% nelle ultime 2 settimane. In 7 di questi Paesi i casi riportati di recente sono più che ...

