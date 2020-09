Coronavirus, nuovo lockdown nel Regno Unito: quali sono le città chiuse (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Regno Unito, dopo il considerevole aumento dei casi di persone positive al Coronavirus, ha scelto di tornare a imporre il lockdown. Rispetto a quanto fatto a marzo, però, questa volta Boris Johnson ha chiuso solo alcuni territori. L’area maggiormente a rischio, al momento, è infatti il Nord-Est dell’Inghilterra: la misura coinvolgerà 10 milioni di persone (su una popolazione totale di 66 milioni). La decisione è stata formalizzata dal ministro della Sanità, Matt Hancock, estendendo il giro di vite già reintrodotto nelle settimane scorse in città come Birmingham, Bolton o Leicester ai centri di Newcastle e Sunderland, nonché alle aree del Northumberland, di North e South Tyneside, di Gateshead e della contea di Durham. Nel calderone, anche ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) Il, dopo il considerevole aumento dei casi di persone positive al, ha scelto di tornare a imporre il. Rispetto a quanto fatto a marzo, però, questa volta Boris Johnson ha chiuso solo alcuni territori. L’area maggiormente a rischio, al momento, è infatti il Nord-Est dell’Inghilterra: la misura coinvolgerà 10 milioni di persone (su una popolazione totale di 66 milioni). La decisione è stata formalizzata dal ministro della Sanità, Matt Hancock, estendendo il giro di vite già reintrodotto nelle settimane scorse in città come Birmingham, Bolton o Leicester ai centri di Newcastle e Sunderland, nonché alle aree del Northumberland, di North e South Tyneside, di Gateshead e della contea di Durham. Nel calderone, anche ...

Corriere : Coronavirus in Germania, nuovo record di contagi: 2 mila in 24 ore - SkyTG24 : Coronavirus, in Germania nuovo record di contagi: oltre 2.000 casi in un giorno - Corriere : Coronavirus in Germania, nuovo record di contagi: 2 mila in 24 ore - wam_the : Covid mondo: in Spagna, Francia e Germania nuovo record di contagi - LuigiCrimella : RT @ProVitaFamiglia: ??«Ursula von der Leyen ha gettato la maschera: #GENDER COME PRIORITÀ»?? “Un nuovo piano per la strategia LGBT: adozio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus: nuovo record in Israele, oltre 5 mila casi ANSA Nuova Europa Coronavirus, salgono i casi in tutta Italia. A Roma sono 131

Crescono i nuovi casi di coronavirus in Italia, 1.585 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 1.452 di mercoledì, per un totale di 293.025. Aumentano anche i decessi, 13, contro i 12 del giorno prima: 35.658 ...

Coronavirus: nuova impennata in Abruzzo, +33 casi

(ANSA) - PESCARA, 17 SET - Nuova impennata dei casi di coronavirus in Abruzzo: 33 i nuovi contagi accertati con i test delle ultime ore. La maggior parte dei casi (27) riguarda le province di Pescara ...

Coronavirus nel mondo, Francia, ministro Salute: "L'epidemia è di nuovo attiva"

Nel mondo sono stati diagnosticati quasi 30 milioni di contagi. Dopo gli Stati Uniti, i Paesi che registrano il più alto numero di morti sono Brasile (134mila), India (83mila), Messico (72mila). Il vi ...

Crescono i nuovi casi di coronavirus in Italia, 1.585 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 1.452 di mercoledì, per un totale di 293.025. Aumentano anche i decessi, 13, contro i 12 del giorno prima: 35.658 ...(ANSA) - PESCARA, 17 SET - Nuova impennata dei casi di coronavirus in Abruzzo: 33 i nuovi contagi accertati con i test delle ultime ore. La maggior parte dei casi (27) riguarda le province di Pescara ...Nel mondo sono stati diagnosticati quasi 30 milioni di contagi. Dopo gli Stati Uniti, i Paesi che registrano il più alto numero di morti sono Brasile (134mila), India (83mila), Messico (72mila). Il vi ...