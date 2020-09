Coronavirus | nuovi lockdown in Inghilterra | l’annuncio del ministro Hancock

RaiNews : In #Israele 4.537 nuovi contagi, da domani si torna in lockdown #coronavirus - MediasetTgcom24 : coronavirus: 1.229 nuovi contagi (con 80mila tamponi) e 9 morti - Agenzia_Ansa : Coronavirus, allarme dell'Oms: 'Trend grave in Europa, i numeri siano una sveglia: i nuovi casi settimanali hanno s… - Il_Centro : #Abruzzo à17settembre #giovedì #coronavirusitalia #LAquila #Teramo #Coronavirus : 33 nuovi positivi, tra #Pescara e… - alinatede : RT @jeperego: #Germania #coronavirus 2194 nuovi casi accertati ???? Il valore più alto dal 23 aprile 3 decessi Il maggior numero di casi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovi

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 31, di cui 5 in Terapia intensiva. All’ospedale di Livorno 12 i ricoverati, di cui 6 ...Nelle ultime 24 ore diagnosticati 90 nuovi casi contro i 41 di ieri. Ma sono stati eseguiti 2.000 tamponi in più. I malati gravi salgono a 20 TOSCANA — In Toscana sono 13.304 i contagiati al Coronavir ...Il rapporto della fondazione Gimbe sull'andamento dell'epidemia in Italia nella settimana 9-15 settembre: stabilizzazione del nuovi casi ma è calato il numero dei tamponi effettuati. Nel Veneto più ma ...