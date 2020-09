Coronavirus, nuovi lockdown a partire da domani (Di giovedì 17 settembre 2020) Si stringono le maglie della mobilità nella regione di Madrid, dove l’insorgenza dei casi di Covid-19 ha spinto le autorità a implementare nuove misure. Da venerdì, ha annunciato Antonio Zapatero, responsabile nella regione per la risposta alla pandemia, entreranno in vigore lockdown mirati e altre restrizioni alla circolazione nelle aree con un numero elevato di casi. Madrid e la sua regione circostante di 6,6 milioni di abitanti hanno infatti registrato quasi un terzo dei nuovi casi in Spagna, che sono stati in media 8.200 al giorno nell’ultima settimana. “Stiamo adottando misure ma non è sufficiente. Niente funzionerà se non siamo responsabili. (Continua...) C’è stato un rilassamento dei comportamenti che ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 17 settembre 2020) Si stringono le maglie della mobilità nella regione di Madrid, dove l’insorgenza dei casi di Covid-19 ha spinto le autorità a implementare nuove misure. Da venerdì, ha annunciato Antonio Zapatero, responsabile nella regione per la risposta alla pandemia, entreranno in vigoremirati e altre restrizioni alla circolazione nelle aree con un numero elevato di casi. Madrid e la sua regione circostante di 6,6 milioni di abitanti hanno infatti registrato quasi un terzo deicasi in Spagna, che sono stati in media 8.200 al giorno nell’ultima settimana. “Stiamo adottando misure ma non è sufficiente. Niente funzionerà se non siamo responsabili. (Continua...) C’è stato un rilassamento dei comportamenti che ...

RaiNews : In #Israele 4.537 nuovi contagi, da domani si torna in lockdown #coronavirus - MediasetTgcom24 : coronavirus: 1.229 nuovi contagi (con 80mila tamponi) e 9 morti - SkyTG24 : Coronavirus Sicilia, 90 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. DIRETTA - micheled2869 : RT @Cartabellotta: #coronavirus: report @GIMBE settimana 9-15 settembre (1) ??si stabilizza incremento nuovi casi (+ 9.837) ??riduzione n. ca… - infoitsalute : Coronavirus. In Abruzzo 18 nuovi casi. Salgono i ricoverati in terapia intensiva -