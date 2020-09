Coronavirus | Nuova Zelanda in recessione | preoccupazione globale

Leggi su bloglive

(Di giovedì 17 settembre 2020) Altro caso dia livelloa causa del: l’altra nazione a entrare inè la, un duro colpo. Non si fermano le recessioni economiche in tutto il mondo. Quello delè davvero un duro colpo che lascia dietro di sé molte scie: per lo più dannose. Di positivo … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.