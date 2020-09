Coronavirus, nel Regno Unito nuovo lockdown per 10 milioni di persone. E la Francia supera ancora i 10mila contagi in un giorno (Di giovedì 17 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 17 settembreLa paura di doversi serrare una seconda volta in casa per lunghi giorni è divenuta realtà nel Regno Unito dove circa 10 milioni di abitanti dovranno subire un nuovo lockdown. L’ufficialità dell’annuncio arriva dal ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, che di fatto ha allargato a molti altri centri la stretta già reintrodotta nei giorni scorsi in altri centri come Birmingham, Bolton, Leicester, Newcastle, Sunderland e nelle aree del Northumberland, di North e South Tyneside, di Gateshead e della contea di Durham. Si tratta dunque di lockdown localizzati in aree specifiche ma così larghe da coinvolgere circa 10 milioni di persone ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 17 settembreLa paura di doversi serrare una seconda volta in casa per lunghi giorni è divenuta realtà neldove circa 10di abitanti dovranno subire un. L’ufficialità dell’annuncio arriva dal ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, che di fatto ha allargato a molti altri centri la stretta già reintrodotta nei giorni scorsi in altri centri come Birmingham, Bolton, Leicester, Newcastle, Sunderland e nelle aree del Northumberland, di North e South Tyneside, di Gateshead e della contea di Durham. Si tratta dunque dilocalizzati in aree specifiche ma così larghe da coinvolgere circa 10di...

