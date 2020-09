Coronavirus nel mondo, anche nella casa Bianca (Di giovedì 17 settembre 2020) Un componente dello staff della casa Bianca è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha riferito, rispondendo a una domanda in conferenza stampa, il presidente statunitense, Donald Trump. La persona in questione “non è vicina a me”, ha comunque precisato Trump. A poco meno di due mesi dalle elezioni presidenziali, la battaglia per la casa Bianca si gioca sul vaccino anti-Covid e soprattutto sulla sua tempistica. Coronavirus in Italia e nel mondo Altri 1.452 i contagi, a fronte di oltre 100mila tamponi. 12 i decessi. La scuola affronta le prime difficoltà dopo la ripartenza, in attesa delle Regioni in cui si riprenderà dopo le elezioni. A novembre i primi 3 milioni di dosi del vaccino in Italia: l’annuncio della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Un componente dello staff dellaè risultato positivo al. Lo ha riferito, rispondendo a una domanda in conferenza stampa, il presidente statunitense, Donald Trump. La persona in questione “non è vicina a me”, ha comunque precisato Trump. A poco meno di due mesi dalle elezioni presidenziali, la battaglia per lasi gioca sul vaccino anti-Covid e soprattutto sulla sua tempistica.in Italia e nelAltri 1.452 i contagi, a fronte di oltre 100mila tamponi. 12 i decessi. La scuola affronta le prime difficoltà dopo la ripartenza, in attesa delle Regioni in cui si riprenderà dopo le elezioni. A novembre i primi 3 milioni di dosi del vaccino in Italia: l’annuncio della ...

