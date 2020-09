Coronavirus nel Lazio, quasi 10.000 tamponi e 181 nuovi casi (131 a Roma), 2 vittime. Ecco i dati di oggi (Di giovedì 17 settembre 2020) Su quasi 10.000 tamponi sono 181 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 131 sono a Roma, due sono i decessi. “Il valore RT è a 0.54 e una valutazione di bassa diffusione. oggi incontro in Regione con il prof. Crisanti per istituire una task force sulle scuole” – commenta l’assessore D’Amato. Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl Nella Asl Roma 1 sono 50 i casi nelle ultime 24h e di questi sei sono casi di rientro, quattro con link dalla Sardegna, uno dalla Puglia e uno dalla Romania. Ventidue sono i casi con link familiare o ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 settembre 2020) Su10.000sono 181 idiche si sono registrati nelle ultime 24 ore nel. Di questi, 131 sono a, due sono i decessi. “Il valore RT è a 0.54 e una valutazione di bassa diffusione.incontro in Regione con il prof. Crisanti per istituire una task force sulle scuole” – commenta l’assessore D’Amato.nel: il bollettino delle Asl Nella Asl1 sono 50 inelle ultime 24h e di questi sei sonodi rientro, quattro con link dalla Sardegna, uno dalla Puglia e uno dallania. Ventidue sono icon link familiare o ...

