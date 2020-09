Coronavirus mondo, in Germania risalgono i contagi. Israele: lockdown da domani (Di giovedì 17 settembre 2020) Continua a correre la pandemia di Coronavirus in tutto al mondo. In Europa l'allerta resta alta e, se già ieri la Francia ha iniziato a richiudere 81 scuole , oggi l'allarme proviene dalla Germania ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Continua a correre la pandemia diin tutto al. In Europa l'allerta resta alta e, se già ieri la Francia ha iniziato a richiudere 81 scuole , oggi l'allarme proviene dalla...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Unicef: metà degli studenti del mondo sono senza #scuola. L' istruzione preclusa per 872 milioni di… - SkyTG24 : Coronavirus, in Francia raggiunti quasi 10mila casi, 81 scuole chiuse - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 4000 casi in Gran Bretagna, #Johnson contro #lockdown bis . 'Sarebbe disastroso per l'economia, farem… - StabiaChannel : #Mondo #Coronavirus, 1.452 contagi in 24 ore, 100mila tamponi. Dodici le vittime LEGGI LA NEWS:… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, Trump: 'Positivo al Covid persona staff Casa Bianca non vicina a me' [aggiornamento delle 09:14] htt… -