Coronavirus mondo, in Germania è boom di contagi. Israele: lockdown da domani (Di giovedì 17 settembre 2020) Continua a correre la pandemia di Coronavirus in tutto al mondo. Sono quasi 30 milioni le persone che sono state contagiate dal Coronavirus, secondo i dati della Johns Hopkins University. Solo ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Continua a correre la pandemia diin tutto al. Sono quasi 30 milioni le persone che sono stateate dal, secondo i dati della Johns Hopkins University. Solo ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Unicef: metà degli studenti del mondo sono senza #scuola. L' istruzione preclusa per 872 milioni di… - SkyTG24 : Coronavirus, in Francia raggiunti quasi 10mila casi, 81 scuole chiuse - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 4000 casi in Gran Bretagna, #Johnson contro #lockdown bis . 'Sarebbe disastroso per l'economia, farem… - Maria33759436 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Germania più di 2mila casi nelle ultime 24 ore #coronavirus - NicoViscomi : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, l'Oms: 'In Europa la situazione è molto grave' #coronavirus -